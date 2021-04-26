Чебоксары, , 06:33 — REGNUM В Урмарском районе Чувашии завершено расследование и передано в суд уголовное дело по факту гибели шести человек при пожаре. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

Перед судом предстанет 51-летний сельчанин. Следствие полагает, что он установил в неотапливаемых сенях старый холодильник с давно истёкшим сроком эксплуатации, продолжая им использоваться, несмотря на возникающие посторонние стуки и вибрацию.

По данным правоохранителей, в результате 1 января 2021 года около 05:30 произошло коротко замыкание и возгорание холодильника, что привело к пожару в доме. В результате от отравления угарным газом погибли шесть человек: сожительница обвиняемого, двое её дочерей, а также трое детей (четырёх, семи и десяти лет) одной из них.

Обвинение предъявлено в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Материалы дела ушли в суд.

По данным ГКЧС Чувашии на 23 апреля, с начала года в Чувашии произошло 470 пожаров, в результате которого погибли 48 человек, травмы получили 16 человек. Предварительный материальный ущерб оценивается в 8 млн рублей.