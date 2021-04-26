Москва, 26 апреля 2021, 06:31 — REGNUM Разговоры о единой Евразии, которые популярны в России неизбежно сталкиваются с вопросом, «чья Евразия?», заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, возникает проблема возможности китайской Евразии, тюркской Евразии и так далее. Если же этой проблеме не уделять внимания, то вполне может оказаться, что проект ОДКБ превратится в некую оболочку, в которой будет разворачиваться тюркский проект, и в результате мы утратим контроль над ним.
«С одной стороны, Россию подпирают «чужие Евразии», а с другой стороны Запад не снимает давление на нее», — продолжил эксперт, добавив, что Россию продолжают додавливать, вынуждая ответить военным или иным способом, и это накладывается на контекст предстоящих осенью выборов в стране.