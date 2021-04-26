Чита, , 06:26 — REGNUM В рамках масштабной вакцинации от коронавируса в Забайкальском крае на 26 апреля привиты 111 тысяч забайкальцев. Такие данные приводит пресс-служба краевого правительства.

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По оценке губернатора региона Александра Осипова, вакцинация в регионе набрала хорошие темпы:

«Президент в своем послании Федеральному Собранию РФ 21 апреля ясно сказал: надо привиться каждому. Доказано — вреда никакого прививки не несут. После коронавируса и осложнений много и смертность выше, чем при других вирусных заболеваниях. Поэтому самый ясный способ защитить свое здоровье — это вакцинироваться.

Понимая, что коронавирус будет длительное время существовать, надо вакцинироваться с той регулярностью, которая позволяет поддерживать высокий титр антител».

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной: на 23 апреля 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет 42 117 (+40 за сутки).

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