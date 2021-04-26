Москва, , 06:26 — REGNUM Российский разгонный блок «Фрегат» завершил миссию по выведению на целевые орбиты 36 космических аппаратов OneWeb. Об этом 26 апреля сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Отделение девяти групп спутников от разгонного блока прошло в штатном режиме, все 36 спутников выведены на целевые орбиты и взяты под управление. Разгонный блок «Фрегат» после завершения миссии будет сведён с орбиты, его несгораемые элементы затопят в малонаселённой части Тихого океана.

Спутники OneWeb предназначены для создания космической системы связи, которая будет обеспечивать высокоскоростной доступ в Интернет в любой точке Земли. Сегодняшний запуск космических аппаратов OneWeb стал шестым в рамках договорённости между Роскосмосом и компаниями OneWeb и Arianespace (французская компания, выступающая оператором запусков), всего таких запусков запланировано 16. Сегодняшний пуск посвящен 60-летию полёта Юрия Гагарина в космос. Первый в истории человечества космонавт изображён на эмблеме миссии.

Ранее ИА REGNUM сообщало об успешном выведении на орбиту Земли восьми спутников OneWeb.

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