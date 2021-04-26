Москва, , 06:22 — REGNUM Очередной период смягчения конфронтации между Россией и Западом продлится не более полутора месяцев, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Сейчас происходит очередная пауза и очередные, как я считаю, туберкулезные надежды на то, что отношения с Западом может быть наладятся… Происходят всякие обсуждения изменений климата, будут происходить какие-то разговоры, будут происходить попытки смягчить напряжение на украинском направлении и многое другое. Это продлится примерно полтора месяца», — заявил Кургинян.

По его словам, современная российская политика очень игнорирует вопросы стратегии и не стремится придавать им решающее значение, предпочитая мыслить практическими событиями, встречами, переговорами, соглашениями и так далее. При этом, «поезд стратегии» продолжает двигаться в неумолимом направлении. Он все больше и больше оказывается перед лицом системных угроз, отметил политолог.