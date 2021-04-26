Ульяновск, , 06:20 — REGNUM В Ульяновской области предварительно подтверждено ещё 85 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Такие оперативные данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

По данным ведомства, с начала пандемии в Ульяновской области проведено 837 497 лабораторных исследований на SARS-CoV-2 в отношении 841 323 человек. В том числе за последние сутки заражение коронавирусом выявлено у 85 человек.

В настоящее время под наблюдением находятся 7933 человека

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля регион впервые получил 1560 доз вакцины против новой коронавируса «КовиВак». Ранее власти заявляли, что иммунизацию прошли более 83 тыс. жителей Ульяновской области, в том числе завершили вакцинацию 50 тыс. человек.