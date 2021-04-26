Москва, , 06:16 — REGNUM Президент России Владимир Путин очень обеспокоен ситуацией с покушениями на лидеров других стран, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Я хотел бы обратить внимание на то, что говорят, что обращение Путина к Федеральному Собранию было посвящено в основном внутренним вопросам и было мирным, это совершенно не так. Была впервые поднята проблема убийств глав государств… Это очень мрачная тема, и она тянет на многое», — заявил Кургинян.

По его словам, в этом типологическом ряду убийств или покушений на глав государств, наверняка, существуют не только глава Венесуэлы Николас Мадуро или президент Белоруссии Александр Лукашенко или кто-то еще.

И когда такой ряд возникает, глава российского государства на это обращает внимание, это означает, что он о многом думает, и прежде всего о том, где собственно его место в этом ряду.