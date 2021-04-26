Ульяновск, , 06:11 — REGNUM В Ульяновске проверяют обстоятельства травмирования ребёнка из-за падения дерева. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Инцидент произошёл днем 25 апреля на улице Героев Свири в областном центре. Предварительно установлено, что на 10-летнего мальчика упало дерево. В настоящее время школьник госпитализирован.

Для установления всех деталей и обстоятельств происшествия проводятся проверочные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля 2021 года из окна школы в рабочем посёлке Сурское Ульяновской области выпал 11-летний мальчик. Школьник выжил, обстоятельства происшествия выясняются.

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