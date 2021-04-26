Хабаровск, , 06:25 — REGNUM В Хабаровске с 11 по 15 мая пройдёт международный турнир по боксу памяти Героя Советского Союза Константина Короткова — на ринге будут боксировать более 150 спортсменов из Африки, Европы и Азии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

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Регион будут представлять восемь сильнейших боксеров.

Зрители увидят бои в десяти мужских и пяти женских весовых категориях.

Международный турнир по боксу имени Константина Короткова имеет категорию «А» и является одним из самых представительных в дальневосточном регионе, традиционно собирая сильнейших спортсменов со всего мира.

Как сообщало ИА REGNUM, спортсменка из Узбекистана Нигина Уктамова завоевала первое место в чемпионате мира по боксу среди молодежи.