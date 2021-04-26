Москва, , 06:09 — REGNUM Новой путеводной звездой внешней политики США стал специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Мне кажется, на горизонте западной политики взошла звезда под названием Керри. Он оказался неожиданно близок к Байдену, а Байден решил почему-то, он хочет слушать именно Керри. Весь реальный аппарат Байдена в бешенстве, представители демпартии говорят, что Байден их разочаровывает и так далее. А Байден начал прислушиваться к Керри», — заявил Кургинян.

По словам Кургиняна, концепция Джона Керри заключается в том, что нужно налаживать дружбу с атипичными государствами, с которыми все остальные представители истеблишмента предлагают воевать. И в этой ситуации, образуется совершенно иной климат в отношениях США и других стран.

И опасность заключается в том, что российское государство, созданное для вхождения в Запад, в лице его элиты, будет хвататься за любой возможный шанс наладить отношения с Западом и снизить напряженность. И это будет продолжаться до очередного напряжения отношений.