Москва, 26 апреля 2021, 06:09 — REGNUM Новой путеводной звездой внешней политики США стал специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По словам Кургиняна, концепция Джона Керри заключается в том, что нужно налаживать дружбу с атипичными государствами, с которыми все остальные представители истеблишмента предлагают воевать. И в этой ситуации, образуется совершенно иной климат в отношениях США и других стран.
И опасность заключается в том, что российское государство, созданное для вхождения в Запад, в лице его элиты, будет хвататься за любой возможный шанс наладить отношения с Западом и снизить напряженность. И это будет продолжаться до очередного напряжения отношений.