с. Урульга, , 06:08 — REGNUM Забайкальское СУ СК РФ раскрыло некоторые подробности трагедии, произошедшей в охотничьих угодьях Карымскоого района, где были убиты начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю Евгений Шихов и его знакомый.

По предварительным данным, компания находилась в помещении охотничьего дома, расположенного в 50 км от села Урульга. В какой-то момент 62-летний мужчина, который неофициально работает сторожем в охотничьем хозяйстве, в ходе конфликта взял гладкоствольное охотничье ружьё 12-го калибра и произвел по одному выстрелу в своих обидчиков. Шихов скончался на месте, второй — по пути в больницу.

Подозреваемый частично сознался в содеянном. Также известно, что в момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сегодня, 26 апреля, следователи предъявят задержанному обвинение, предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух человек») и будут ходатайствовать в суде об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде содержания под стражей. Ранее подозреваемый мужчина привлекался к уголовной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла днём 24 апреля в одном из охотничьих угодий: в ходе конфликта местный работник выстрелами из ружья убил двоих охотников, возбуждено уголовное дело.

Что касается охоты, то она, как говорят в СМИ со ссылкой на источники в органах власти, была законной: мужчины добывали кабанов, отстрел которых был разрешен в связи с африканской чумой свиней. Но в комментариях к новостям и в соцсетях высказываются сомнения на этот счёт.

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