Хасанский район, Приморский край, , 06:03 — REGNUM Амурскую тигрицу, несколько месяцев державшую в страхе жителей и нападавшую на собак поймали специалисты в Приморском крае. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба центра «Амурский тигр» в Instagram.

Хищная кошка была поймана сотрудниками Охотнадзора и центра «Амурский тигр» возле села Филипповка. Это оказалась молодая тигрица в возрасте восьми-девяти лет. Её доставили в реабилитационный центр «Тигр» в селе Алексеевка, где зверь пройдёт полное обследование для установления причин её поведения.

После прохождения курса реабилитации специалисты примут решение о судьбе тигрицы. Её могут выпустить в дикую природу, если сочтут безопасной для людей. В случае, если специалисты сделают вывод, что хищница уже не сможет охотиться самостоятельно, её оставят в неволе или направят в сафари-парк.

Напомним, информация о появлении тигра в Хасанском районе Приморского края стала поступать в конце декабря 2020 года. Хищница охотилась на собак и телят в окрестностях сёл Занадворка, Филипповка и Барабаш. Были предприняты попытки отпугнуть зверя от населённых пунктов, но они оказались безуспешными и специалисты приняли решение об отлове тигрицы.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отлове в Приморье агрессивного раненого амурского тигра в возрасте трёх лет.

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