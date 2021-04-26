Тюмень, 26 апреля, 2021, 06:02 — ИА Регнум. В Тюмени скончался известный политолог, член общественной палаты Тюменской области, сотрудник администрации Тюменского района Андрей Шуклин. Об этом сообщает «РБК-Тюмень».

Oprf72.ru Андрей Шуклин

Андрея Шуклина не стало на 36-м году жизни. Об обстоятельствах смерти не сообщается. Тело обнаружил участковый. Известно, что за день до своей смерти Андрей Шуклин участвовал в субботнике и выглядел вполне здоровым.

Андрей Шуклин являлся кандидатом философских наук, работал директором Центра общественных коммуникаций и представлял общественное движение «Союз блогеров и интернет-журналистов».