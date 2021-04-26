Кемерово, , 05:58 — REGNUM В Кемеровской области, по данным регионального гидрометцентра, сегодня, 26 апреля, прогнозируется высокая пожароопасность — четвёртый класс горимости. Сотрудники МЧС РФ просят кузбассовцев быть особенно внимательными к соблюдению правил пожарной безопасности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В ведомстве напомнили, что в условиях сухой и ветреной погоды высок риск возникновения пожаров; и подчеркнули, что использование открытого огня, разведение костров, отжиг сухой растительности и сжигание мусора в настоящее время категорически запрещены.

Отметим, что за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, который сейчас действует на территории Кузбасса, предусмотрены штрафы: на граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей; на должностных лиц — от 15 до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц — от 200 до 400 тысяч рублей.