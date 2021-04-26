Петропавловск-Камчатский, , 05:51 — REGNUM На Камчатке жители отдалённых сёл Никольское, Каменское, Оссора, Тиличики, Палана и Тигиль получат субсидии для доступа в интернет через спутниковый канал связи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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Строительство оптоволоконной линии из Эссо до Усть-Хайрюзово, в Тигиль, Палану и Оссору будет осуществляться за счет софинансирование из краевого и федерального бюджетов, об этом глава Камчатки Владимир Солодов договорился с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максутом Шадаевым.

Пока линию будут сроить жители отдалённых сёл смогут пользоваться субсидируемым спутников интернетом.

Как сообщало ИА REGNUM, бесплатный доступ к определенным социально-значимым сайтам не приведет к росту тарифов сотовых операторов. 15 апреля об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе заседания комитета Госдумы по информполитике в рамках подготовке к отчету правительства РФ.