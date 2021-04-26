Новосибирск, , 05:47 — REGNUM В Новосибирской области оборудован ещё один пункт вакцинации от коронавируса на территории торгового центра. Он открывается сегодня, 26 апреля, на территории Академгородка в ТРК «Эдем» (второй этаж), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным областного правительства, прививку от коронавируса здесь смогут поставить все желающие (граждане РФ старше 18 лет) — в порядке живой очереди. Для вакцинации необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля мобильный прививочный пункт заработал в торговом центре Новосибирска «Сан-Сити». Вакцинироваться там можно также в порядке живой очереди. Это был первый в регионе пункт вакцинации, развернутый в торговом центре.