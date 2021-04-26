Хабаровск, , 05:56 — REGNUM В Хабаровске почти 30 тыс. человек приняли участие в городском субботнике 24 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Читайте также: В России прошёл ежегодный субботник — фоторепортаж

Горожане навели порядок на 96 бесхозных территориях, ликвидировали 41 свалку, посадили 197 молодых деревьев и кустарников.

«Большой объём работы был выполнен в рамках санитарной пятницы, однако на генеральную уборку города вышло еще больше людей. За выходные с улиц города было вывезено более 8,8 тысячи мешков мусора», — рассказали в мэрии.

Приведены в порядок 37 скверов и площадей, 1380 тыс. кв. метров газонов, а дорожные службы сделали ямочный ремонт на 150 кв. метрах асфальтового полотна.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля по стране прошёл ежегодный Всероссийский субботник. Приняли участие все желающие: активисты, волонтёры и местные органы власти. В программу субботника традиционно вошли уборка дворов и общественных пространств, посадка деревьев и цветов, покраска ограждений и лавочек.