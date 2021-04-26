Кемерово, , 05:37 — REGNUM В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту утопления двоих детей в искусственном водоёме. Об этом сообщило региональное управление СКР.

По данным ведомства, 24 апреля поступило сообщение об обнаружении в искусственном водоеме Прокопьевске тел пятилетнего и 11-летнего мальчиков. Было возбуждено уголовное дело — по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

Выяснилось, что местный житель, проходя мимо водоёма, заметил в воде двоих детей. Он вытащил их на берег, признаков жизни они не подавали. Мужчина сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.

По предварительным данным, дети могли гулять у водоёма. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.