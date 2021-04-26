Владивосток, , 05:34 — REGNUM За минувшие выходные в Приморье было потушено 35 природных пожаров, из них 25 — на землях лесного фонда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 апреля в пресс-службе краевого правительства.

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Общая площадь возгораний составила 3327 га. Все пожары потушены в первые сутки. Применялось авиапатрулирование территорий.

В Приморье продолжает действовать особый противопожарный режим, за нарушение которого грозит административное наказание.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области с начала весны по 24 апреля произошло 2805 природных пожаров.