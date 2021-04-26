Тюмень, 26 апреля 2021, 05:24 — REGNUM В Тюмени из-за дыма от природных пожаров перекрывался Велижанский тракт. На данный момент движение восстановлено, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.
Горела сухая трава на полях между Велижанским и Тобольским трактами 25 апреля. Над трактом поднялся смог, застилавший видимость на дороге. Пришлось приостановить движение.
К вечеру движение было восстановлено. Отмечается, что работают наряды ДПС, которые в случае необходимости окажут помощь участникам движения.