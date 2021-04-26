Лос-Анджелес, США, , 05:19 — REGNUM Награду киноакадемии США «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм» получил американский мультфильм «Душа» (Soul, 2020). Об этом объявлено 26 апреля на 93-й церемонии вручения наград «Оскар», трансляцию которой ведёт телеканал ABC.

В данной категории конкуренцию «Душе» составили мультфильмы «Путешествие на Луну», «Барашек Шон: Фермагеддон», «Вперёд» и «Легенда о волках». Анимационная лента была снята режиссёрами Питером Доктером и Кемпом Паэурсом. Главный герой «Души» — школьный учитель музыки Джо Гарднер, чья душа после его гибели попадает в мир, где ей нужно обрести новые мечты и таланты, а потом переродиться снова в мире людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премию «Оскар» за лучшую режиссуру получила режиссёр фильма «Земля кочевников» Хлоя Чжао.

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