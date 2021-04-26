Благовещенск, , 05:16 — REGNUM В Приамурье за последние сутки выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом. В течение всей прошедшей недели ежесуточно регистрировали 11−12 новых носителей коронавируса. Последний раз сразу 13 лабораторно подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2 в Приамурье регистрировали 19 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 апреля в региональном оперативном штабе.

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Из всех вновь выявленных носителей коронавируса 10 человек болеют ОРВИ, ещё три пациента — пневмонией.

За весь период пандемии в области выявили 22 240 случаев заражения коронавирусом. Всего провели почти 907 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

По данным портала стопкоронавирус. рф, последний смертельный случай пациента с коронавирусом в Приамурье был зафиксирован 21 апреля. За весь период пандемии жертвами COVID-19 в области стали 274 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в мире число введенных доз вакцин от COVID-19 превысило 1 млрд. Об этом 24 апреля заявило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на собственные подсчеты на основе официальных данных властей.