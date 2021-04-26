Новосибирск, , 05:03 — REGNUM В Венгеровском районе Новосибирской области на прошедших выходных произошло ДТП со смертельным исходом. По данным регионального управления МВД РФ, 19-летний водитель «Лады Ларгус» сбил 10-летнюю девочку на велосипеде, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Уточняется, что ДТП произошло вечером 24 апреля. Водитель легкового автомобиля двигался со стороны села Новый Тартас в сторону села Венгерово. Напротив дома №23 по ул. Ленина он сбил девочку на велосипеде, которая двигалась во встречном направлении по правовой полосе движения автомобиля. Ребёнок от полученных травм скончался в машине скорой помощи. Водитель автомобиля дал признательные показания. У него выявлено алкогольное опьянение.

В отношении него составлен протокол, он помещён в спецприемник. Установлено, что ранее молодой человек не был судим, в настоящее время он нигде не учится и не работает.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения».