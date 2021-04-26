Иерусалим, , 05:03 — REGNUM Три ракеты были выпущены палестинскими радикалами из сектора Газа в сторону Израиля. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба израильской армии в Twitter.

Уточняется, что в сторону Израиля из сектора Газа были выпущены три ракеты. Две из них были перехвачены системой противовоздушной обороны «Железный купол». Третья ракета взорвалась на территории Газы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Армия обороны Израиля сообщила о ракете, выпущенной с территории Газы в сторону Израиля.

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