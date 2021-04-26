Находка, Приморский край, , 05:08 — REGNUM В Находке Приморского края завершено расследование уголовного дела в отношении участников разбойного ограбления 70-летней женщины-предпринимателя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

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Преступление было совершено весной 2020 года.

В ходе следствия было установлено, что грабители длительное время вели наблюдение за женщиной. Дождавшись подходящего момента, двое мужчин в медицинских масках ворвались в её квартиру, связали потерпевшую и четыре часа применяли к ней насилие, требуя выдать им деньги и ценности. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, женщина сообщила налётчикам, где находятся деньги, а также ключи от сейфа. Добычей грабителей стали ювелирные изделия, деньги в разной валюте и ценные вещи — всего на более 7,8 млн рублей. Похитители скрылись на автомобиле, в котором их ждал соучастник преступления, предварительно переодевшись.

Женщина обратилась в больницу, где ей диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы и гематомы.

В ходе спецоперации полицейские при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии задержали по местам проживания троих мужчин. Ими оказались ранее судимые за аналогичное преступление уроженцы Партизанского района Приморья в возрасте 37 лет и 41 года, а также житель Находки 38 лет. Они дали признательные показания.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Находкинский городской суд.

Подсудимым грозит 15 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, жителя Архангельска будут судить за серию ограблений микрофинансовых организаций.