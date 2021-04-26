Лос-Анджелес, США, , 04:55 — REGNUM Награду киноакадемии США «Оскар» в номинации «Лучшая режиссура» получила режиссёр картины «Земля кочевников» (Nomadland, 2020) Хлоя Чжао. Об этом было объявлено 26 апреля на 93-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, трансляцию которой ведёт телеканал ABC.

В этом году на данную категорию номинировались Эмиральд Феннел («Девушка, подающая надежды», Promising Young Woman, 2020), Ли Айзек Чун («Минари», Minari, 2020), Дэвид Финчер («Манк», Mank, 2020) и Томас Винтенберг («Еще по одной», Druk, 2020). Хлоя Чжао стала второй женщиной-режиссёром в истории «Оскара», получившей награду в данной номинации. Премию ей вручил режиссёр фильма «Паразиты» Пон Чжун Хо, ставший победителем в этой же номинации в 2020 году.

Хлоя Чжао — американка китайского происхождения, живёт и работает в США. До премии американской киноакадемии её фильм стал победителем премий BAFTA и «Золотой глобус» как лучший фильм. «Земля кочевников» — это драма о судьбе 60-летней женщины, которая в поисках работы вынуждена путешествовать по США.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале 93-й церемонии вручения наград киноакадемии США «Оскар».

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