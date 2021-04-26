Якутск, , 04:51 — REGNUM В Якутии возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП на федеральной автодороге «Колыма», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

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Утром 25 апреля на 624 км в Томпонском районе Якутия 57-летний водитель микроавтобуса с водительским стажем 40 лет, перевозил пассажиров из посёлка Усть-Нера в Якутск. Не убедившись в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым седельным тягачом «Скания».

В результате ДТП погибли водитель микроавтобуса и трое пассажиров, находившихся в салоне. Ещё трое человек в салоне получили травмы различной степени тяжести.

Ведётся следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске пьяный водитель устроил дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, в результате чего погибли два человека.