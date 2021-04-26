Благовещенск, , 04:29 — REGNUM Восемь из 36 спутников OneWeb, запущенных с космодрома «Восточный», отделились от разгонного блока «Фрегат» и вышли на заданную орбиту. Об этом 26 апреля сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале.

Рогозин уточнил, что от разгонного блока отделились восемь космических аппаратов. Всего запланировано 11 включений/выключений «Фрегата», который доставит на целевые орбиты девять групп спутников OneWeb.

Для выведения всех спутников на орбиту разгонным блоком потребуется около четырёх часов. Аппараты будут выводиться на целевые орбиты поэтапно, небольшими группами.

Ранее ИА REGNUM сообщало о старте с космодрома «Восточный» ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 36 британскими спутниками связи OneWeb на борту.

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