Лос-Анджелес, США, , 04:12 — REGNUM Очередная, 93-я церемония вручения награды киноакадемии США «Оскар» началась в Лос-Анджелесе. Трансляцию мероприятия ведёт телеканал ABC.

Церемония проходит на четырёх площадках, основная — вокзал Union Station в центре Лос-Анджелеса. В ходе мероприятия будут включения из кинотеатра киноакадемии Dolby Theatre, а также из Лондона и Парижа. На церемонии присутствует ограниченное число гостей и участников, у всех проверяется температура, перед мероприятием всем было рекомендовано сделать тест на COVID-19.

При этом организаторы церемонии отказались от требования носить маски на время трансляции. На традиционной красной дорожке было ограниченное число журналистов и фотографов.

Награда киноакадемии в этом году будет вручаться в 23-х категориях вместо 24-х. Номинации «Лучшая звукорежиссура» и «Лучшее микширование звука» объединили в одну — «Лучший звук». Российские киноработы в борьбе за «Оскар» участия принимать не будут.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ведущими церемонии вручения премии «Оскар» стали сразу несколько актёров: Холли Берри, Брэд Питт, Харрисон Форд, Риз Уизерспун, Рене Зеллвегер.

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