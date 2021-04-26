Пекин, , 04:09 — REGNUM По данным Киберпространственной администрации Китая (CAC), власти Китая разработали пробное руководство по регулированию быстро развивающейся индустрии маркетинга прямых трансляций в стране, сообщает агентство Синьхуа.

Руководство, совместно изданное CAC и шестью другими органами власти, направлено на защиту прав и интересов потребителей и несовершеннолетних и предотвращение рисков, включая ложную рекламу и продажу контрафактных и некачественных товаров.

Руководство устанавливает минимальный возраст для операторов прямой трансляции и продавцов в 16 лет, в то время как несовершеннолетние старше 16 лет должны получить согласие опекуна на вступление в отрасль.

Платформы прямой трансляции обязаны своевременно обрабатывать жалобы потребителей и предоставлять необходимые доказательства в случае возникновения споров. Руководство вступит в силу 25 мая.

Официальные данные показали, что, будучи крупнейшим в мире рынком онлайн-розничной торговли в течение восьми лет подряд, Китай в 2020 году обеспечил более 24 млн маркетинговых мероприятий в прямом эфире, поскольку легион ведущих лидеров общественного мнения стал общеизвестным благодаря их онлайн-продажам.