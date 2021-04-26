Владивосток, , 04:37 — REGNUM Из Приморья экспортировано продукции агропромышленного комплекса с января по апрель 2021 года на 470,18 млн долларов США. Приморская рыба и бобы пользуются спросом в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и в Африке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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План нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» на этот год утверждён в 1,6 млрд долларов США, выполнен почти на 30%.

Основной вклад внесли рыбаки. В Корею, Японию, Китай, Вьетнам и страны Африки экспортировано 126,5 тыс. тонн рыбы и морепродуктов на 232,4 млн долларов.

При этом в 5,3 раза увеличился экспорт соевых бобов — до 513,4 тыс. тонн. В КНР, Корею и Тайвань отправлено продукции на сумму 175,4 млн долларов.

Правительством Приморья обеспечена господдержка производителей сои, семян рапса, подсолнечника, рыбных консервов на экспорт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минсельхозе РФ рассчитывают на сохранение лидерских позиций России в сфере экспорта пшеницы в текущем сельскохозяйственном году, который идёт с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года.