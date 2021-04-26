Архангельск, , 06:30 — REGNUM Архангельские предприниматели, «выжившие» в условиях антиковидных ограничений, перестали массово обращаться за помощью к региональному бизнес-омбудсмену.

Как сообщили ИА REGNUM в аппарате уполномоченного, с начала года в адрес правозащитника поступило 60 обращений и только четверть из них касалась снятия ограничений и мер поддержки в условиях пандемии. Для сравнения — в 2020 году в аппарат уполномоченного бизнесмены обратились более полутора тысяч раз.

Напомним, уполномоченный по правам предпринимателей при губернаторе Архангельской области Иван Кулявцев, выступая перед депутатами облсобрания с отчетом, сообщил, что в 2020 году число обращений в его адрес увеличилось в шесть раз. Большая их часть касалась мер поддержки в условиях локдауна и обоснованности проверок надзорных органов.