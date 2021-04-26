Пекин, , 04:01 — REGNUM По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям Китая, за первые три месяца в стране произошло около 176 тыс. пожаров, в результате которых погибло около 433 человек, что выше, чем в предыдущем году, сообщает агентство Синьхуа.

Около 42,2% пожаров произошло в сельской местности, 30,8% — в округах и поселках и 21,3% — в городских районах. Пожары нанесли прямой экономический ущерб в размере 1,39 млрд юаней ($213,5 млрд).

В 2020 году в Китае произошло около 252 тыс. пожаров, в результате которых погибло 1183 человека, по сравнению с предыдущим годом.