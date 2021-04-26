Пекин, , 03:57 — REGNUM По опросу китайской газеты China Youth Daily, более 92% китайских родителей ожидают, что школы организуют безопасные и полезные программы после школы для своих детей, сообщает агентство Синьхуа.

В ходе опроса, в рамках которого было опрошено 1605 родителей, выяснилось, что примерно 73% респондентов отдают предпочтение внеклассным занятиям и мероприятиям по вопросам и ответам на месте.

Что касается других форм, то около 70% родителей надеются, что учителя смогут помочь ученикам с домашними заданиями, 56,2% ожидают, что их дети будут заниматься своими хобби, а 50,8% предпочитают, чтобы им предлагались занятия спортом.

Согласно опросу, безопасность учащихся, образовательная выгода и эффективность программ являются тремя наиболее насущными проблемами родителей. Министерство образования обязалось обеспечить полный охват внешкольных программ, которые предусматривают как культурное обогащение, так и уход за детьми, в школах с обязательным образованием.

Ожидается, что такие программы лучше удовлетворят потребности работающих родителей, которые не могут забрать своих детей сразу после школы.