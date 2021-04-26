Берлин, , 03:49 — REGNUM Признать сделанные за рубежом прививки от COVID-19, даже если используемые препараты не были допущены в ЕС, призвал премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер правительство ФРГ. Об этом он заявил в интервью медиагруппе Funke, опубликованном 26 апреля.

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Кречмер выразил надежду на то, что российская вакцина «Спутник V» будет допущена к применению в Европе. Он пояснил, что если это произойдёт, то вопрос перестанет быть актуальным, но до наступления этого момента требуется соответствующее регулирование.

«Мы нуждаемся в пограничных регионах в работающих на практике решениях и как поддерживающая международные связи страна должны признать прививки, сделанные в других государствах», — отметил премьер Саксонии.

Также Кречмер призвал отменить ограничения для граждан, полностью прошедших вакцинацию, в случае, если они не являются переносчиками коронавирусной инфекции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Саксонии сообщил о намерении ФРГ закупить до 30 млн доз российской вакцины «Спутник V».

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