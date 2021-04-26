Пекин, , 03:46 — REGNUM Китайские учащиеся начальных и младших классов средней школы больше не будут перегружены домашними заданиями школ или внешкольных учебных заведений, сообщает 25 апреля агентство Синьхуа.

Начальные школы должны следить за тем, чтобы учащиеся первых и вторых классов не имели письменных домашних заданий. Учащиеся старших классов должны выполнить домашнее задание в течение одного часа, говорится в циркуляре Министерства образования КНР.

Ученики младших классов средней школы будут тратить максимум полтора часа на письменное домашнее задание каждый день, говорится в циркуляре. В циркуляре говорится, что учебным заведениям после школы запрещено давать какие-либо домашние задания учащимся начальных и младших классов средней школы.

Помимо объема рабочей нагрузки, школы обязаны корректировать форму и содержание домашних заданий в соответствии с особенностями различных этапов обучения и предметов, а также потребностями и способностями учащихся.

В циркуляре содержался призыв к распределению разнообразных домашних заданий, охватывающих науку, физические упражнения, искусство, социальную работу, а также индивидуальные и междисциплинарные домашние задания.

Он также запрещает давать домашнюю работу родителям, прямо или косвенно, или оставлять исправления домашних заданий родителям.