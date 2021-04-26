Якутск, , 03:37 — REGNUM Арбитраж Якутии удовлетворил иск «Алмазэргиэнбанка». Девять золотодобывающих компаний региона должны будут солидарно выплатить ему задолженность по кредитному договору в размере более 245 млн рублей. А компания «Берген» к этой сумме должна ещё 368 млн рублей по другому кредиту. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

С девяти компаний решением суда взыскано по кредиту от 2015 года — 245 548 276,47 рубля, а компании «Берген» предстоит выплатить ещё 368 641 564,48 рубля по кредиту от 2016 года.

Напомним, осенью 2020 года банк из Якутии подал несколько крупных исков к золотодобывающим фирмам Дальнего Востока. По трём претензиям сумма составляла почти 2 млрд рублей. Среди ответчиков были в том числе компании, связанные между собой, а также компании-банкроты.