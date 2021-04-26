Тайбэй, , 03:35 — REGNUM Еще у двоих пилотов грузовых рейсов тайваньской авиакомпании China Airlines был подтвержден COVID-19, сообщает 25 апреля агентство Синьхуа.

В результате, общее число выявленных зараженных пилотов возросло до семи, сообщило местное агентство по мониторингу эпидемий. Источник их заражения до сих пор остается неясным.

Управление по эпидемическому мониторингу острова расширит тестирование COVID-19, чтобы охватить контакты инфицированных пилотов и сотрудников авиакомпаний, в которых работают семь пилотов.

На сегодняшний день на Тайване зарегистрировано 1100 случаев заболевания COVID-19, из которых 1045 выздоровели, 12 умерли и 43 остаются в больнице.