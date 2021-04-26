Пекин, , 03:33 — REGNUM Китай построил 575 384 культурных центра в своих сельских районах по состоянию на декабрь 2020 года, говорится в заявлении Министерства культуры и туризма страны, передает агентство Синьхуа.

По данным министерства, страна добилась значительного прогресса в улучшении сектора государственных культурных услуг.

В заявлении отмечается, что Китай призывает культурные центры и библиотеки в регионах на уровне округов увеличить количество своих филиалов, добавив, что по состоянию на конец прошлого года было построено более 20 000 таких объектов.

Ожидается, что эти культурные центры и библиотеки создадут более утонченные пространства для чтения книг и искусства в интересах общественности, говорится в заявлении.

В марте министерство опубликовало заявление об оптимизации сетей начального уровня и пообещало стимулировать качественное развитие государственных культурных услуг.