Пекин, , 03:30 — REGNUM За последний год полицейские органы по всему Китаю раскрыли более 21 000 дел, связанных с нарушениями прав интеллектуальной собственности и контрафактными товарами, сообщает агентство Синьхуа.

Министерство общественной безопасности Китая опубликовало эти цифры на пресс-конференции 23 апреля, заявив, что они оказались выше на 35% в годовом исчислении. Министерство запустило капанию «Куньлунь 2020», нацеленную на борьбу с нарушениями законов о защите прав интеллектуальной собственности и безопасности пищевых продуктов и лекарств, в мае прошлого года.

За первый квартал этого года было раскрыто более 3800 соответствующих дел, в ходе операции было арестовано более 8200 подозреваемых, сообщило ведомство.

По данным министерства, за период 13-й пятилетки (2016−2020) было раскрыто более 90 000 дел об интеллектуальной собственности и поддельной продукции на сумму 47 млрд юаней (около $7,2 млрд), а более 130 000 подозреваемых были арестованы.