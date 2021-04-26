Владивосток, , 03:28 — REGNUM Резидент Свободного порта Владивосток — компания «Диона» — запустила завод по производству детских одноразовых подгузников. Производители заверяют, что продукция находится на уровне европейских стандартов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

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Бренд «ЭлараKIDS» создан во Владивостоке и уже представлен во многих торговых сетях от Дальнего Востока до Калининграда и на электронных торговых площадках. Производительность составляет 6,5 млн штук памперсов в месяц, после перехода на две смены предприятие сможет выпускать в два раза больше подгузников.

По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики вложения в проект составили 92,4 мнл рублей, объем инвестиций возрастет до 114 млн в дальнейшем.

За счет локализации производства, налоговых льгот и применения процедуры свободной таможенной зоны (СТЗ) резидент обеспечил высокое качество памперсов по доступным ценам.

На заводе установили полностью автоматизированную производственную линию, которая исключает человеческий фактор, обеспечивает стерильность производства. Оборудование сделано в Китае, его долго выбирали среди аналогов, приобрели наиболее качественное. Исходные материалы для производства подгузников поставляются из Японии, США, Кореи и Китая.

«Это важный шаг в нашей независимости от импортных товаров. Это, безусловно, социально важный проект для региона. И речь здесь не только о вложенных инвестициях. Это забота о наших детях, о нашем будущем», — сказала министр экономического развития Приморья Наталья Набойченко.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении доступа к льготным кредитам для резидентов ТОР и свободного порта Владивосток.