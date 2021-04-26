Чжухай, Китай, , 03:25 — REGNUM Более 300 компаний из Китая и из-за рубежа подтвердили, что примут участие в 13-й Китайской Международной авиационной и аэрокосмической выставке (Airshow China) в конце этого года, сообщает агентство Синьхуа.

Авиасалон в Китае планируется провести с 28 сентября по 3 октября в городе Чжухай провинции Гуандун на юге страны, сообщил заместитель генерального секретаря исполнительного комитета авиасалона в Чжухае Чжоу Цзуодэ.

В число подтверждённых участников шоу вошли известные международные авиационные и аэрокосмические компании, такие как Boeing, Embraer, GE Aviation, Honeywell и Parker Aerospace, сообщил Чжоу, который также является заместителем генерального секретаря муниципального правительства Чжухая.

В этом году авиасалон в Китае имеет крытую выставочную площадь в 100 000 квадратных метров, причем 80% ее уже забронировано, а также открытую выставочную площадь в 360 000 квадратных метров.

По словам Чжоу, авиасалон предложит онлайн-версию, позволяющую зрителям наблюдать за полетами пилотажных групп, динамичными презентациями наземной техники и онлайн-форумами.