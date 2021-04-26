Брюссель, , 03:24 — REGNUM Туристов, прошедших вакцинацию от COVID-19 препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA), будут принимать все страны Евросоюза. Об этом 25 апреля заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью газете The New York Times.

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Представитель ЕС уточнила, что сроки возобновления туристических поездок пока ещё не определены и будут сильно зависеть от эпидемиологической обстановки. Однако Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что все 27 стран, входящих в Евросоюз, будут принимать туристов, привитых одобренными ЕМА вакцинами от COVID-19.

Какая политика предполагается в отношении путешественников, привитых вакцинами, не прошедшими одобрение ЕМА, представитель ЕС не уточнила. На настоящее время европейским регулятором одобрены для вакцинации от коронавируса четыре препарата: американо-немецкая вакцина Pfizer и BioNTech, производства американской компании Moderna, британско-шведская вакцина AstraZeneca и разработка американской компании Johnson & Johnson. Российская вакцина «Спутник V» в настоящее время изучается ЕМА.

Ранее ИА REGNUM сообщало об оценке российским МИД последствий политизации вопроса вакцинации в Евросоюзе.

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