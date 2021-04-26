Москва, , 03:19 — REGNUM Арбитраж Москвы отклонил требования Минобороны России к АО «Концерн «Созвездие» из дивизиона госкорпорации «Ростех». С ответчика требовали крупную сумму в качестве неустойки. Решение ещё может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.

Судья Скворцова в результативной части заявила — «в удовлетворении исковых требований — отказать», но детали и формулировки суда в решении пока не сообщались. Спор касался выплаты неустойки по госконтракту от апреля 2019 года. Минобороны РФ требовало выплаты 21 821 450 рублей 27 копеек.

Напомним, дело слушалось с декабря 2020 года.

Это не единственный спор между министерством и концерном. В марте 2021 года Минобороны РФ подало сразу две претензии к «Созвездию». 19 апреля судья Лихачева отказала в удовлетворении требований по одной из них. В деле речь шла о взыскании 13 312 715,33 рубля. По второму мартовскому делу детали в открытом режиме не сообщались, вердикт пока не вынесен.