Петропавловск-Камчатский, , 03:15 — REGNUM На Камчатке 26 апреля была закрыта последняя ледовая переправа через бухту Скрытую, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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Последний ледовый переход связывал село Тилички и село Корф. К 26 апреля на Камчатке не осталось действующих ледовых переправ. На подходах ко всем ледовым дорогам установлены ограничивающие движение автотранспорта дорожные знаки.

«Ежегодно тонкий весенний лёд становится причиной гибели людей. С каждым днём его структура меняется, и если ещё вчера толщина льда способна была выдержать нагрузку грузового автомобиля, то уже сегодня лёд может не выдержать даже вес человека», — пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Камчатки вышли с предложением в комитет Госдумы по аграрным вопросам внести изменения в Бюджетный кодекс, которые бы позволили компенсировать транспортные расходы на доставку продуктов питания в отдалённые северные территории.