Якутск, , 03:06 — REGNUM Бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева определилась с политической карьерой — она будет баллотироваться в Госдуму РФ на выборах осенью 2021 года.

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«Долго размышлять тоже вредно — от идей пора переходить к решениям. Председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил мне сотрудничество в деле развития регионов. Я взвесила «за» и «против» ‑ и сказала «да» — потому, что хочу позитивных перемен в стране, а еще потому, что уверена — хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Я иду на выборы в Госдуму с «Новыми людьми». В каком формате — определим на предвыборном съезде. А пока готовлю региональную программу партии — в ней будет идти речь о том, как должны выглядеть здоровые отношения между центром и регионами, губернаторами и местным самоуправлением, между людьми и властью — и что для этого надо сделать», — написала 26 апреля в телеграм-канале экс-мэр Якутска.

Также Сардана Авксентьева добавила, что стала советником Нечаева по региональному развитию.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января 2021 года Сардана Авксентьева сообщила о своём уходе с занимаемого поста мэра Якутска по состоянию здоровья.