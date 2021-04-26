Южно-Сахалинск, , 03:01 — REGNUM На Сахалине в очередной раз 26 апреля поднялись цены на бензин. Стоимость литра АИ-98 доходит до 70,25 рубля, пишет телеграм-канал «Стоит».

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Самый дорогой АИ-98 продается на АЗ «Карат». Самый доступный бензин этой марки реализуют на Сахалине в сети АЗС «Роснефти» — 57,75 рубля за литр, но и здесь отмечается повышение за неделю на 80 копеек, а с начала года на 3,5 рубля.

АИ-95 дороже всего продаётся на АЗС Змачинский — 64,5 рубля. Литр бензина этой марки на АЗС «Карат» продаётся по цене 46,76 рубля за литр — подорожание за неделю составило 0,91 рубля. На «Роснефти» АИ-95 подорожал за неделю на 30 копеек и продаётся по 49,8 рубля.

Самый дешёвый АИ-92 в островном регионе можно найти за 43,85 рубля на АЗС «Карат» — за неделю бензин подорожал на 80 копеек. Дороже всего бензин этой марки продаётся на АЗС Змачинский — 57 рублей/литр. У «Роснефти» АИ-92 подорожал с начала года на 1,2 рубля, за неделю — на 30 копеек и стоит 48,1 за литр.

Дизтопливо на Сахалине за неделю на АЗС «Роснефти» подорожало на 30 копеек и отпускается по цене 56,85 рубля за литр. Самое дорогое дизтоплива на АЗС Змачинский — 59,5 рубля. Самое доступное по цене — на АЗС Карат — 52,52 рубля за литр.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в последние года сохраняется превышение производства бензина над внутренним спросом. Об этом 14 апреля заявил директор Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов, комментируя информацию Минэнерго РФ, согласно которому производство бензина в России на 10−12% превысило внутренний спрос.