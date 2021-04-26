Тегеран, , 02:47 — REGNUM Намерение стать ближневосточным хабом по производству российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» выразил Иран. Об этом 26 апреля сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали в ходе интервью газете «Известия».

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Посол Ирана выразил надежду на запуск производства российской вакцины в Иране уже в ближайшее время. Он уточнил, что после завершения вакцинации населения Ирана его страна начнёт оказывать помощь другим государствам.

«Когда вакцина будет произведена в нашей стране, это будет по лицензии РФ, Москва вместе с Тегераном будут совместно принимать решение о том, куда направлять вакцину», — пояснил Джалали.

Также посол Ирана напомнил о важной роли России на Ближнем Востоке. По словам Джалали, присутствие Москвы, у которой нет агрессивных настроений, играет огромную роль для сохранения мира и безопасности в регионе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о получении Ираном шестой партии российской вакцины «Спутник V». Всего в рамках соглашения Россия отправит в Иран два миллиона доз вакцины от COVID-19.

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