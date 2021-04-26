Шанхай, Китай, , 02:44 — REGNUM Министерство по чрезвычайным ситуациям Китая призвало провести расследование причин пожара, унесшего восемь жизней в Шанхае, сообщает агентство Синхуа.

Пожар вспыхнул в 1:30 по Пекину 22 апреля на заводе в районе Цзиньшань, который в основном производит аксессуары для электронных изделий, в результате чего погибли четыре сотрудника. Двое пожарных и двое техников завода пропали без вести во время их усилий по поиску и спасению попавших в ловушку рабочих.

В общей сложности 123 пожарные машины, восемь пожарных роботов и 976 пожарных из местных пожарных станций были направлены для проведения спасательных работ. Министерство также направило рабочую группу и экспертов в Шанхай для руководства спасательными операциями.

После того, как пожар был взят под контроль в 6:20 по Пекину 23 апреля, восемь человек были найдены мертвыми, сообщили в ведомстве. Местным властям было рекомендовано извлечь уроки из пожара и предотвратить повторение подобных несчастных случаев в будущем.