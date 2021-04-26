Южно-Сахалинск, , 02:43 — REGNUM Новое грузопассажирское судно «Адмирал Невельской» 26 апреля прибыло в порт Корсаков на Сахалин, пишет ИА Sakh.com.

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«Адмирал Невельской» стал первым судном, которое специально построили для Сахалина на Невском судостроительно-судоремонтном заводе. Планируется, что оно будет курсировать между Корсаковым, Шикотаном и Итурупом с периодичностью два раза в неделю. «Невельской» сможет перевозить 146 пассажиров.

Новое судно пришло на Сахалин через Суэцкий канал.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года в Санкт-Петербурге на судостроительном заводе «Северная верфь» заложен киль траулера-процессора «Капитан Коротич» для рыбодобывающей компании Камчатки.